Metronome Synth USD (MSUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.995773 Υψηλ. 24H $ 0.998821 Υψηλή συνέχεια $ 3.43 Χαμηλότερη τιμή $ 0.427862 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.71%

Metronome Synth USD (MSUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.99773. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MSUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.995773 και ενός υψηλού $ 0.998821, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MSUSD είναι $ 3.43, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.427862.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MSUSD έχει αλλάξει κατά +0.03% την τελευταία ώρα, -0.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.71% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Metronome Synth USD (MSUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 20.31M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 20.31M Προμήθεια Κυκλοφορίας 20.35M Συνολικός Όγκος 20,348,557.97579087

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Metronome Synth USD είναι $ 20.31M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MSUSD είναι 20.35M, με συνολική προσφορά 20348557.97579087. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 20.31M