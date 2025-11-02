Metronome Synth ETH (MSETH) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 3,844.13 $ 3,844.13 $ 3,844.13 Κατώτ. 24H $ 3,897.09 $ 3,897.09 $ 3,897.09 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 3,844.13$ 3,844.13 $ 3,844.13 Υψηλ. 24H $ 3,897.09$ 3,897.09 $ 3,897.09 Υψηλή συνέχεια $ 4,925.56$ 4,925.56 $ 4,925.56 Χαμηλότερη τιμή $ 976.13$ 976.13 $ 976.13 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.32% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.12% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.07% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.07%

Metronome Synth ETH (MSETH) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $3,850.5. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MSETH μεταξύ ενός χαμηλού $ 3,844.13 και ενός υψηλού $ 3,897.09, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MSETH είναι $ 4,925.56, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 976.13.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MSETH έχει αλλάξει κατά -0.32% την τελευταία ώρα, -0.12% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.07% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Metronome Synth ETH (MSETH) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 40.30M$ 40.30M $ 40.30M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 40.30M$ 40.30M $ 40.30M Προμήθεια Κυκλοφορίας 10.47K 10.47K 10.47K Συνολικός Όγκος 10,473.34840012297 10,473.34840012297 10,473.34840012297

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Metronome Synth ETH είναι $ 40.30M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MSETH είναι 10.47K, με συνολική προσφορά 10473.34840012297. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 40.30M