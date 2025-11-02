Metaverse Face (MEFA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00148951$ 0.00148951 $ 0.00148951 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.22% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.22%

Metaverse Face (MEFA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEFA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEFA είναι $ 0.00148951, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEFA έχει αλλάξει κατά -0.19% την τελευταία ώρα, -0.44% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.22% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Metaverse Face (MEFA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 277.80K$ 277.80K $ 277.80K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 292.28K$ 292.28K $ 292.28K Προμήθεια Κυκλοφορίας 9.50B 9.50B 9.50B Συνολικός Όγκος 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Metaverse Face είναι $ 277.80K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEFA είναι 9.50B, με συνολική προσφορά 10000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 292.28K