ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Metavault Trade είναι 0.04744553 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MVX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MVX εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Metavault Trade είναι 0.04744553 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MVX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MVX εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MVX

Πληροφορίες Τιμής MVX

Τι είναι το MVX

Επίσημος Ιστότοπος MVX

Tokenomics MVX

Προβλέψεις Τιμών MVX

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Metavault Trade Λογότ.

Metavault Trade Τιμή (MVX)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 MVX σε USD

$0.04744553
$0.04744553$0.04744553
+0.70%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Metavault Trade (MVX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:54:26 (UTC+8)

Metavault Trade (MVX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.04474368
$ 0.04474368$ 0.04474368
Κατώτ. 24H
$ 0.04827324
$ 0.04827324$ 0.04827324
Υψηλ. 24H

$ 0.04474368
$ 0.04474368$ 0.04474368

$ 0.04827324
$ 0.04827324$ 0.04827324

$ 4.62
$ 4.62$ 4.62

$ 0.00148601
$ 0.00148601$ 0.00148601

-0.49%

+0.71%

-3.17%

-3.17%

Metavault Trade (MVX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.04744553. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MVX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.04474368 και ενός υψηλού $ 0.04827324, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MVX είναι $ 4.62, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00148601.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MVX έχει αλλάξει κατά -0.49% την τελευταία ώρα, +0.71% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Metavault Trade (MVX) Πληροφορίες αγοράς

$ 119.30K
$ 119.30K$ 119.30K

--
----

$ 189.92K
$ 189.92K$ 189.92K

2.51M
2.51M 2.51M

4,000,000.0
4,000,000.0 4,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Metavault Trade είναι $ 119.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MVX είναι 2.51M, με συνολική προσφορά 4000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 189.92K

Metavault Trade (MVX) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Metavault Trade σε USD ήταν $ +0.0003339.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Metavault Trade σε USD ήταν $ -0.0044105412.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Metavault Trade σε USD ήταν $ -0.0131801072.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Metavault Trade σε USD ήταν $ -0.00357074897469907.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.0003339+0.71%
30 ημέρες$ -0.0044105412-9.29%
60 Ημέρες$ -0.0131801072-27.77%
90 Ημέρες$ -0.00357074897469907-6.99%

Τι είναι Metavault Trade (MVX)

Metavault.Trade is a new kind of Decentralised Exchange, designed to provide a large range of trading features and very deep liquidity on many large cap crypto assets.

Traders can use it in two ways: Spot trading, with swaps and limit orders. Perpetual futures trading with up to 30x leverage on short and long positions.

Metavault.Trade aims to become the go-to solution for traders who want to stay in control of their funds at all times without sharing their personal data. Its innovative design gives it many advantages over other existing DEXes:

Very low transaction fees. No price impact, even for large order sizes.

Protection against liquidation events: the sudden changes in price that can often occur in one exchange (“scam wicks”) are smoothed out by the pricing mechanism design relying on Chainlink oracles.

All-in-one platform: spot and leverage trading.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Metavault Trade (MVX) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Metavault Trade Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Metavault Trade (MVX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Metavault Trade (MVX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Metavault Trade.

Ελέγξτε την Metavault Trade πρόβλεψη τιμής τώρα!

MVX σε Τοπικά Νομίσματα

Metavault Trade (MVX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Metavault Trade (MVX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MVX token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Metavault Trade (MVX)

Πόσο αξίζει το Metavault Trade (MVX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MVX στο USD είναι 0.04744553 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MVX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MVX σε USD είναι $ 0.04744553. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Metavault Trade;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MVX είναι $ 119.30K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MVX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MVX είναι 2.51M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MVX;
Το MVX πέτυχε τιμή ATH ύψους 4.62 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MVX;
Το MVX είχε τιμή ATL ύψους 0.00148601 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MVX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MVX είναι -- USD.
Θα ανέβει το MVX υψηλότερα φέτος;
Το MVX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MVX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:54:26 (UTC+8)

Metavault Trade (MVX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,491.30
$110,491.30$110,491.30

+0.18%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,865.83
$3,865.83$3,865.83

-0.76%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02983
$0.02983$0.02983

-0.73%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.03
$185.03$185.03

-0.74%

UCN Λογότ.

UCN

UCN

$1,454.26
$1,454.26$1,454.26

+0.27%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,491.30
$110,491.30$110,491.30

+0.18%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,865.83
$3,865.83$3,865.83

-0.76%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$185.03
$185.03$185.03

-0.74%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$93.35
$93.35$93.35

+31.64%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.5269
$2.5269$2.5269

+1.03%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8200
$0.8200$0.8200

+1,540.00%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05606
$0.05606$0.05606

+180.30%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08624
$0.08624$0.08624

+2.24%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.8200
$0.8200$0.8200

+1,540.00%

FYNOR Λογότ.

FYNOR

FYNOR

$0.0047803
$0.0047803$0.0047803

+134.36%

Deepswap Protocol Λογότ.

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000010
$0.000000000000000000000010$0.000000000000000000000010

+100.00%

Ai Xovia Λογότ.

Ai Xovia

AIX

$2.477045
$2.477045$2.477045

+72.58%

ZKsync Λογότ.

ZKsync

ZK

$0.06863
$0.06863$0.06863

+57.55%