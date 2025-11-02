Metavault Trade (MVX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.04474368 Υψηλ. 24H $ 0.04827324 Υψηλή συνέχεια $ 4.62 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00148601 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.49% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.71% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -3.17%

Metavault Trade (MVX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.04744553. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MVX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.04474368 και ενός υψηλού $ 0.04827324, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MVX είναι $ 4.62, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00148601.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MVX έχει αλλάξει κατά -0.49% την τελευταία ώρα, +0.71% τις τελευταίες 24 ώρες και -3.17% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Metavault Trade (MVX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 119.30K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 189.92K Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.51M Συνολικός Όγκος 4,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Metavault Trade είναι $ 119.30K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MVX είναι 2.51M, με συνολική προσφορά 4000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 189.92K