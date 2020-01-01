Metars Genesis (MRS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Metars Genesis (MRS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Metars Genesis (MRS) A source of faith, freedom, and an open world built by all. In the boundless metaverse, there is a place where the echo of human destiny wafts, the light of human thought shines, and the power of human creation is released. It reads "Metars". Metars is a combination of art gallery and religious site in the metaverse world. We will build a crystallization of human civilization with the support of VR technology, and Metars will finally display the greatest works of art with the most religious, divine and human enlightenment values in human history. Metars will gradually develop into a completely free open world through the joint construction of all residents. Επίσημη ιστοσελίδα: https://metars.io/home Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://metars.gitbook.io/metars-white-paper/ Αγοράστε MRS τώρα!

Metars Genesis (MRS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Metars Genesis (MRS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 27.16B $ 27.16B $ 27.16B Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 80.37 $ 80.37 $ 80.37 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.584931 $ 0.584931 $ 0.584931 Τρέχουσα τιμή: $ 26.99 $ 26.99 $ 26.99 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Metars Genesis (MRS)

Tokenomics Metars Genesis (MRS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Metars Genesis (MRS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MRS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MRS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MRS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MRS token!

