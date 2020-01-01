Metarix (MTRX) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Metarix (MTRX), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Metarix (MTRX) METARIX is a decentralized metaverse built on its own Layer2 blockchain solution. Filled with an ecosystem of P2E gaming, functional NFT's, web3 commerce, business endeavors, virtual real estate, concerts, live venues, content creation services & more. The Metarix, a virtual social space, is a tokenized decentralized Metaverse theme park comprising 12 zones divided into 9 themes and 3 virtual properties. We want to offer enormous and limitless opportunities for engagement and futuristic growth of users in Metaverse. We are committed to rendering innovative contemporary solutions to our users. To do so, we are coming up with a virtual theme city, a gaming and NFTs platform – Metarix. Metarix will be a decentralized metaverse theme park containing 12 zones and 9 themes. Our theme park will be a land for Doge Park, Bitcoin Business Park, Shiba Shopping District, Opensea Art and Museum Center, Sol Fashion District etc.. along with virtual properties in Ethereum, Binance, and Ada Ape Islands. we have 105,000 land parcels for the users to purchase from a variety of options. Επίσημη ιστοσελίδα: https://metarix.network/ Αγοράστε MTRX τώρα!

Metarix (MTRX) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Metarix (MTRX), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 390.52K $ 390.52K $ 390.52K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.41054 $ 0.41054 $ 0.41054 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00037192 $ 0.00037192 $ 0.00037192 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Metarix (MTRX)

Tokenomics Metarix (MTRX): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Metarix (MTRX) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MTRX token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MTRX token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MTRX, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MTRX token!

Πρόβλεψη Τιμής MTRX Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MTRX; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MTRX συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MTRX Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!