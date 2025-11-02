Metaplex (MPLX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.219576 Υψηλ. 24H $ 0.226376 Υψηλή συνέχεια $ 0.896784 Χαμηλότερη τιμή $ 0.02528374 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.83% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.81%

Metaplex (MPLX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.223214. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MPLX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.219576 και ενός υψηλού $ 0.226376, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MPLX είναι $ 0.896784, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.02528374.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MPLX έχει αλλάξει κατά +0.83% την τελευταία ώρα, -1.10% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.81% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Metaplex (MPLX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 127.95M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 223.21M Προμήθεια Κυκλοφορίας 573.23M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Metaplex είναι $ 127.95M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MPLX είναι 573.23M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 223.21M