MetaMask USD (MUSD) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.996791 Υψηλ. 24H $ 1.004 Υψηλή συνέχεια $ 1.085 Χαμηλότερη τιμή $ 0.925488 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -0.21%

MetaMask USD (MUSD) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $1. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MUSD μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.996791 και ενός υψηλού $ 1.004, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MUSD είναι $ 1.085, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.925488.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MUSD έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, -0.01% τις τελευταίες 24 ώρες και -0.21% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MetaMask USD (MUSD) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 48.72M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 48.72M Προμήθεια Κυκλοφορίας 48.72M Συνολικός Όγκος 48,718,065.770521

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MetaMask USD είναι $ 48.72M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MUSD είναι 48.72M, με συνολική προσφορά 48718065.770521. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 48.72M