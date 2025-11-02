Metamars (MARS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00440191 $ 0.00440191 $ 0.00440191 Κατώτ. 24H $ 0.00535698 $ 0.00535698 $ 0.00535698 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00440191$ 0.00440191 $ 0.00440191 Υψηλ. 24H $ 0.00535698$ 0.00535698 $ 0.00535698 Υψηλή συνέχεια $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +2.09% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.10%

Metamars (MARS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00479868. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MARS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00440191 και ενός υψηλού $ 0.00535698, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MARS είναι $ 1.88, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MARS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +2.09% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Metamars (MARS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Προμήθεια Κυκλοφορίας 226.53M 226.53M 226.53M Συνολικός Όγκος 260,000,000.0 260,000,000.0 260,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Metamars είναι $ 1.09M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MARS είναι 226.53M, με συνολική προσφορά 260000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 1.25M