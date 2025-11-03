MetalCore (MCG) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.02813719$ 0.02813719 $ 0.02813719 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.29% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -15.29%

MetalCore (MCG) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MCG μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MCG είναι $ 0.02813719, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MCG έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -15.29% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MetalCore (MCG) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 18.68K$ 18.68K $ 18.68K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 18.68K$ 18.68K $ 18.68K Προμήθεια Κυκλοφορίας 408.67M 408.67M 408.67M Συνολικός Όγκος 408,671,773.4292142 408,671,773.4292142 408,671,773.4292142

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MetalCore είναι $ 18.68K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MCG είναι 408.67M, με συνολική προσφορά 408671773.4292142. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 18.68K