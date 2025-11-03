Metacourt (BLS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.02130219 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -12.54%

Metacourt (BLS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00022468. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές BLS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του BLS είναι $ 0.02130219, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το BLS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -12.54% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Metacourt (BLS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 57.21K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 192.11K Προμήθεια Κυκλοφορίας 254.63M Συνολικός Όγκος 854,998,985.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Metacourt είναι $ 57.21K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του BLS είναι 254.63M, με συνολική προσφορά 854998985.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 192.11K