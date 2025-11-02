META FINANCIAL AI (MEFAI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00383746 $ 0.00383746 $ 0.00383746 Κατώτ. 24H $ 0.00466678 $ 0.00466678 $ 0.00466678 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00383746$ 0.00383746 $ 0.00383746 Υψηλ. 24H $ 0.00466678$ 0.00466678 $ 0.00466678 Υψηλή συνέχεια $ 0.02723048$ 0.02723048 $ 0.02723048 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.39% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +10.62% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.44% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.44%

META FINANCIAL AI (MEFAI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00429548. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEFAI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00383746 και ενός υψηλού $ 0.00466678, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEFAI είναι $ 0.02723048, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEFAI έχει αλλάξει κατά -2.39% την τελευταία ώρα, +10.62% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.44% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

META FINANCIAL AI (MEFAI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M Προμήθεια Κυκλοφορίας 582.40M 582.40M 582.40M Συνολικός Όγκος 582,401,694.3324088 582,401,694.3324088 582,401,694.3324088

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του META FINANCIAL AI είναι $ 2.50M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEFAI είναι 582.40M, με συνολική προσφορά 582401694.3324088. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 2.50M