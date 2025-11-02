ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Meso Finance είναι 0.00421647 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MESO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MESO εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Meso Finance είναι 0.00421647 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MESO σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MESO εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MESO

Πληροφορίες Τιμής MESO

Τι είναι το MESO

Επίσημος Ιστότοπος MESO

Tokenomics MESO

Προβλέψεις Τιμών MESO

Meso Finance Λογότ.

Meso Finance Τιμή (MESO)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 MESO σε USD

$0.00421647
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Meso Finance (MESO) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:53:42 (UTC+8)

Meso Finance (MESO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0
$ 0.01036063
$ 0.00382898
--

--

+0.10%

+0.10%

Meso Finance (MESO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00421647. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MESO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MESO είναι $ 0.01036063, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00382898.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MESO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +0.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Meso Finance (MESO) Πληροφορίες αγοράς

$ 159.70K
--
$ 4.22M
37.88M
1,000,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Meso Finance είναι $ 159.70K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MESO είναι 37.88M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.22M

Meso Finance (MESO) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Meso Finance σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Meso Finance σε USD ήταν $ -0.0015876034.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Meso Finance σε USD ήταν $ -0.0011632996.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Meso Finance σε USD ήταν $ -0.001752239627956367.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ -0.0015876034-37.65%
60 Ημέρες$ -0.0011632996-27.58%
90 Ημέρες$ -0.001752239627956367-29.35%

Τι είναι Meso Finance (MESO)

Meso Finance is a decentralized, non-custodial, pool-based lending platform built on the Aptos designed to provide users with efficient and secure lending services. Meso Finance enables users to supply assets to earn interest and borrow against them to unlock liquidity.

Meso Finance aims to optimize liquidity for interest-bearing assets, particularly within the Aptos ecosystem. Users can deposit assets as collateral, borrow more assets to create leveraged positions, or borrow stable-coins to create self-repaying positions, all while benefiting from Meso Finance’s top-tier security and efficiency standards.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Meso Finance (MESO) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Meso Finance Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Meso Finance (MESO) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Meso Finance (MESO) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Meso Finance.

Ελέγξτε την Meso Finance πρόβλεψη τιμής τώρα!

MESO σε Τοπικά Νομίσματα

Meso Finance (MESO) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Meso Finance (MESO) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MESO token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Meso Finance (MESO)

Πόσο αξίζει το Meso Finance (MESO) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MESO στο USD είναι 0.00421647 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MESO σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MESO σε USD είναι $ 0.00421647. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Meso Finance;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MESO είναι $ 159.70K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MESO;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MESO είναι 37.88M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MESO;
Το MESO πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.01036063 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MESO;
Το MESO είχε τιμή ATL ύψους 0.00382898 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MESO;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MESO είναι -- USD.
Θα ανέβει το MESO υψηλότερα φέτος;
Το MESO μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MESO πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:53:42 (UTC+8)

Meso Finance (MESO) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

