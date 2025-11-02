Meso Finance (MESO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01036063$ 0.01036063 $ 0.01036063 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00382898$ 0.00382898 $ 0.00382898 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.10% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.10%

Meso Finance (MESO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00421647. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MESO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MESO είναι $ 0.01036063, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00382898.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MESO έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +0.10% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Meso Finance (MESO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 159.70K$ 159.70K $ 159.70K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 4.22M$ 4.22M $ 4.22M Προμήθεια Κυκλοφορίας 37.88M 37.88M 37.88M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Meso Finance είναι $ 159.70K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MESO είναι 37.88M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 4.22M