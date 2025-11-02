MeowIstanbul (MEOW) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.03% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.01% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.01%

MeowIstanbul (MEOW) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEOW μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEOW είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEOW έχει αλλάξει κατά -0.03% την τελευταία ώρα, -0.37% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.01% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MeowIstanbul (MEOW) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 68.23K$ 68.23K $ 68.23K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 111.41K$ 111.41K $ 111.41K Προμήθεια Κυκλοφορίας 20.82B 20.82B 20.82B Συνολικός Όγκος 33,997,387,058.433 33,997,387,058.433 33,997,387,058.433

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MeowIstanbul είναι $ 68.23K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEOW είναι 20.82B, με συνολική προσφορά 33997387058.433. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 111.41K