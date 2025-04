Τι είναι Meowcoin (MEWC)

Meowcoin is a platform built on the KaWPOW algorithm that aims to integrate blockchain technology in the animal sector, provide small scale miners with a profitable blockchain to devote their hash to, and benefit the wider animal sector through philanthropic means. Meowcoin donates part of the block reward to animal shelters.

