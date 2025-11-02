Memesis World (MEMS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0 Υψηλ. 24H $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.01219792 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00798364 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) 0.00%

Memesis World (MEMS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01133386. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEMS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEMS είναι $ 0.01219792, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00798364.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEMS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Memesis World (MEMS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 5.89M Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.33M Προμήθεια Κυκλοφορίας 530.00M Συνολικός Όγκος 999,999,777.848888

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Memesis World είναι $ 5.89M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEMS είναι 530.00M, με συνολική προσφορά 999999777.848888. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.33M