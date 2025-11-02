ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Memesis World είναι 0.01133386 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MEMS σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MEMS εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MEMS

Πληροφορίες Τιμής MEMS

Τι είναι το MEMS

Whitepaper MEMS

Επίσημος Ιστότοπος MEMS

Tokenomics MEMS

Προβλέψεις Τιμών MEMS

Memesis World Λογότ.

Memesis World Τιμή (MEMS)

Live Τιμή 1 MEMS σε USD

$0.01133386
0.00%1D
Memesis World (MEMS) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:53:12 (UTC+8)

Memesis World (MEMS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0
$ 0.01219792
$ 0.00798364
Memesis World (MEMS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.01133386. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEMS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEMS είναι $ 0.01219792, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00798364.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEMS έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και 0.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Memesis World (MEMS) Πληροφορίες αγοράς

$ 5.89M
--
$ 11.33M
530.00M
999,999,777.848888
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Memesis World είναι $ 5.89M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEMS είναι 530.00M, με συνολική προσφορά 999999777.848888. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.33M

Memesis World (MEMS) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Memesis World σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Memesis World σε USD ήταν $ +0.0005082476.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Memesis World σε USD ήταν $ +0.0015392855.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Memesis World σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ +0.0005082476+4.48%
60 Ημέρες$ +0.0015392855+13.58%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Memesis World (MEMS)

Memesis World is a Telegram-native Play-to-Earn (P2E) gaming ecosystem built on the Solana blockchain. It allows players to earn MEMS tokens by tapping, completing daily and weekly tasks, and climbing competitive leaderboards – all directly inside a simple Telegram Mini-App.

Beyond the game, Memesis is expanding into a full Web3 gaming infrastructure:

Partner+ – enabling game studios to integrate Play-to-Earn or loyalty systems through a ready-to-use SDK.

Playground – allowing independent developers to publish and monetize games directly within the Memesis ecosystem.

Memesis aims to onboard millions of Web2 players into Web3 by combining fun gameplay, seamless user experience, and real token rewards.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Memesis World (MEMS) Πόρος

Memesis World Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Memesis World (MEMS) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Memesis World (MEMS) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Memesis World.

Ελέγξτε την Memesis World πρόβλεψη τιμής τώρα!

MEMS σε Τοπικά Νομίσματα

Memesis World (MEMS) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Memesis World (MEMS) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MEMS token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Memesis World (MEMS)

Πόσο αξίζει το Memesis World (MEMS) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MEMS στο USD είναι 0.01133386 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MEMS σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MEMS σε USD είναι $ 0.01133386. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Memesis World;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MEMS είναι $ 5.89M USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MEMS;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MEMS είναι 530.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MEMS;
Το MEMS πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.01219792 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MEMS;
Το MEMS είχε τιμή ATL ύψους 0.00798364 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MEMS;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MEMS είναι -- USD.
Θα ανέβει το MEMS υψηλότερα φέτος;
Το MEMS μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MEMS πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Memesis World (MEMS) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

$110,466.12
$110,466.12

$3,864.75
$3,864.75

$0.02972
$0.02972

$184.98
$184.98

$1,454.43
$1,454.43

$110,466.12
$110,466.12

$3,864.75
$3,864.75

$184.98
$184.98

$92.99
$92.99

$2.5254
$2.5254

$0.00000
$0.00000

$0.00000
$0.00000

$0.8120
$0.8120

$0.05572
$0.05572

$0.08577
$0.08577

$0.8120
$0.8120

$0.0051107
$0.0051107

$0.000000000000000000000010
$0.000000000000000000000010

$2.476508
$2.476508

$0.06837
$0.06837

