Memerot (MEMEROT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00109721$ 0.00109721 $ 0.00109721 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +1.57% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.08% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +22.39% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +22.39%

Memerot (MEMEROT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEMEROT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEMEROT είναι $ 0.00109721, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEMEROT έχει αλλάξει κατά +1.57% την τελευταία ώρα, +1.08% τις τελευταίες 24 ώρες και +22.39% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Memerot (MEMEROT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 141.18K$ 141.18K $ 141.18K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 194.04K$ 194.04K $ 194.04K Προμήθεια Κυκλοφορίας 727.60M 727.60M 727.60M Συνολικός Όγκος 999,985,679.017029 999,985,679.017029 999,985,679.017029

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Memerot είναι $ 141.18K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEMEROT είναι 727.60M, με συνολική προσφορά 999985679.017029. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 194.04K