Memeputer (MEMEPUTER) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0.00115049 $ 0.00115049 $ 0.00115049 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0.00115049$ 0.00115049 $ 0.00115049 Υψηλή συνέχεια $ 0.00386168$ 0.00386168 $ 0.00386168 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.64% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +6.79% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -29.00%

Memeputer (MEMEPUTER) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEMEPUTER μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0.00115049, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEMEPUTER είναι $ 0.00386168, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEMEPUTER έχει αλλάξει κατά -1.64% την τελευταία ώρα, +6.79% τις τελευταίες 24 ώρες και -29.00% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Memeputer (MEMEPUTER) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 829.33K$ 829.33K $ 829.33K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 829.33K$ 829.33K $ 829.33K Προμήθεια Κυκλοφορίας 835.87M 835.87M 835.87M Συνολικός Όγκος 835,865,687.7835641 835,865,687.7835641 835,865,687.7835641

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Memeputer είναι $ 829.33K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEMEPUTER είναι 835.87M, με συνολική προσφορά 835865687.7835641. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 829.33K