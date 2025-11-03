MEMELESS COIN (MEMELESS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00343906$ 0.00343906 $ 0.00343906 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.02% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.34% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.53% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.53%

MEMELESS COIN (MEMELESS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEMELESS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEMELESS είναι $ 0.00343906, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEMELESS έχει αλλάξει κατά +0.02% την τελευταία ώρα, +1.34% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.53% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MEMELESS COIN (MEMELESS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 22.36K$ 22.36K $ 22.36K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 22.36K$ 22.36K $ 22.36K Προμήθεια Κυκλοφορίας 997.77M 997.77M 997.77M Συνολικός Όγκος 997,754,475.789268 997,754,475.789268 997,754,475.789268

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MEMELESS COIN είναι $ 22.36K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEMELESS είναι 997.77M, με συνολική προσφορά 997754475.789268. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 22.36K