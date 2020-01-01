MemeGames AI (MGAMES) Tokenomics
Πληροφορίες MemeGames AI (MGAMES)
Own the Token.
Play the Game.
Grow the Community
MG Token ($MGAMES) is your gateway to exclusivity, loyalty rewards, and daily asset growth. A platform-powered asset built on Base (Ethereum Layer 2)—Driven by Meme Games.
Why MG Token ($MGAMES) Matters
MG Token is a Base chain memecoin and platform-exclusive asset at the heart of the Meme Games ecosystem—built for entertainment, loyalty, and community-driven rewards.
MG Tokens are earned and used exclusively within the platform through games, simulator participation, and team-building
MG Tokens can be swapped 1:1 for $MGAMES, a blockchain asset tradable on decentralized exchanges (DEXs) built on Base
$MGAMES provides real blockchain liquidity while MG Tokens fuel the in-game economy
MemeGames AI (MGAMES) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MemeGames AI (MGAMES), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Tokenomics MemeGames AI (MGAMES): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του MemeGames AI (MGAMES) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός MGAMES token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα MGAMES token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MGAMES, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MGAMES token!
Πρόβλεψη Τιμής MGAMES
Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MGAMES; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MGAMES συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.
Αποποίηση ευθυνών
Τα δεδομένα Tokenomics σε αυτήν τη σελίδα προέρχονται από πηγές τρίτων. Το MEXC δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Παρακαλείστε να διεξάγετε ενδελεχή έρευνα πριν επενδύσετε.