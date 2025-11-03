Memecoin Supercycle (SUPR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H Υψηλ. 24H Υψηλή συνέχεια $ 0.00449673 Χαμηλότερη τιμή $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.74%

Memecoin Supercycle (SUPR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές SUPR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του SUPR είναι $ 0.00449673, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το SUPR έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -4.74% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Memecoin Supercycle (SUPR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 8.66K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 8.66K Προμήθεια Κυκλοφορίας 999.54M Συνολικός Όγκος 999,541,867.5082984

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Memecoin Supercycle είναι $ 8.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του SUPR είναι 999.54M, με συνολική προσφορά 999541867.5082984. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 8.66K