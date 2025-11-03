ΑνταλλαγήDEX+
Αγορά κρυπτοΑγορέςSpotFutures500XEarnΕκδηλώσεις
Περισσότερα
Blue Chip Blitz
Η σημερινή ζωντανή τιμή Memecoin Sniping Solutions AI είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο $MESSA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής $MESSA εύκολα στη MEXC τώρα.Η σημερινή ζωντανή τιμή Memecoin Sniping Solutions AI είναι 0 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο $MESSA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής $MESSA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το $MESSA

Πληροφορίες Τιμής $MESSA

Τι είναι το $MESSA

Whitepaper $MESSA

Επίσημος Ιστότοπος $MESSA

Tokenomics $MESSA

Προβλέψεις Τιμών $MESSA

Earn

Airdrop+

Νέα

Blog

Μάθετε

Memecoin Sniping Solutions AI Λογότ.

Memecoin Sniping Solutions AI Τιμή ($MESSA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 $MESSA σε USD

--
----
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:52:47 (UTC+8)

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
$ 0$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
$ 0$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+13.72%

+13.72%

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές $MESSA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του $MESSA είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το $MESSA έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +13.72% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Πληροφορίες αγοράς

$ 5.61K
$ 5.61K$ 5.61K

--
----

$ 5.61K
$ 5.61K$ 5.61K

999.08M
999.08M 999.08M

999,075,854.66977
999,075,854.66977 999,075,854.66977

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Memecoin Sniping Solutions AI είναι $ 5.61K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του $MESSA είναι 999.08M, με συνολική προσφορά 999075854.66977. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.61K

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Memecoin Sniping Solutions AI σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Memecoin Sniping Solutions AI σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Memecoin Sniping Solutions AI σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Memecoin Sniping Solutions AI σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ 0-13.55%
60 Ημέρες$ 0-23.57%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

$MESSA is an AI-driven sniping solution for meme coin traders. It detects new token launches in real-time and executes trades with precision within milliseconds. By leveraging AI, $MESSA filters out low-quality tokens, predicts high-potential coins, and tracks market sentiment to make informed trades. It continuously adapts strategies based on historical data and live market conditions to maximize profits while minimizing risk.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Memecoin Sniping Solutions AI Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Memecoin Sniping Solutions AI.

Ελέγξτε την Memecoin Sniping Solutions AI πρόβλεψη τιμής τώρα!

$MESSA σε Τοπικά Νομίσματα

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του $MESSA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA)

Πόσο αξίζει το Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή $MESSA στο USD είναι 0 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή $MESSA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του $MESSA σε USD είναι $ 0. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Memecoin Sniping Solutions AI;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το $MESSA είναι $ 5.61K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του $MESSA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του $MESSA είναι 999.08M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του $MESSA;
Το $MESSA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του $MESSA;
Το $MESSA είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του $MESSA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το $MESSA είναι -- USD.
Θα ανέβει το $MESSA υψηλότερα φέτος;
Το $MESSA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την $MESSA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:52:47 (UTC+8)

Memecoin Sniping Solutions AI ($MESSA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

Οι τρέχουσες τάσεις των κρυπτονομισμάτων που κερδίζουν σημαντική προσοχή στην αγορά

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,292.77
$110,292.77$110,292.77

+0.16%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,864.34
$3,864.34$3,864.34

+0.28%

PayAI Network Λογότ.

PayAI Network

PAYAI

$0.02598
$0.02598$0.02598

-1.25%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.26
$184.26$184.26

+0.26%

Aster Λογότ.

Aster

ASTER

$1.2192
$1.2192$1.2192

-3.38%

ΜΕΓΙΣΤΟΣ Όγκος

Τα κρυπτονομίσματα με τον υψηλότερο όγκο συναλλαγών

Bitcoin Λογότ.

Bitcoin

BTC

$110,292.77
$110,292.77$110,292.77

+0.16%

Ethereum Λογότ.

Ethereum

ETH

$3,864.34
$3,864.34$3,864.34

+0.28%

Solana Λογότ.

Solana

SOL

$184.26
$184.26$184.26

+0.26%

DASH Λογότ.

DASH

DASH

$88.94
$88.94$88.94

+0.38%

XRP Λογότ.

XRP

XRP

$2.4955
$2.4955$2.4955

-0.17%

Προστέθηκε πρόσφατα

Τα κρυπτονομίσματα που καταχωρίστηκαν πρόσφατα και είναι διαθέσιμα για συναλλαγές

TeaFi Λογότ.

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Λογότ.

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Λογότ.

NXT Protocol

NXT

$0.0581
$0.0581$0.0581

+16.20%

Credia Layer Λογότ.

Credia Layer

CRED

$0.05478
$0.05478$0.05478

+173.90%

Audiera Λογότ.

Audiera

BEAT

$0.08349
$0.08349$0.08349

+1.06%

Κορυφ. κερδισμ.

Οι μεγαλύτερες σημερινές άνοδοι των κρύπτο

LuckyMeme Λογότ.

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000003700
$0.000000003700$0.000000003700

+750.57%

Ant Token Λογότ.

Ant Token

ANTY

$0.0000600
$0.0000600$0.0000600

+138.09%

WhisperFi Λογότ.

WhisperFi

WISP

$0.01405
$0.01405$0.01405

+75.62%

OMNILABS Λογότ.

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002200
$0.0000000000002200$0.0000000000002200

+67.30%

DEGENFI Λογότ.

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000517
$0.000000000517$0.000000000517

+32.90%