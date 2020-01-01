Meme World Order (MWOR) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Meme World Order (MWOR), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Meme World Order (MWOR) memeworldorder $MWOR is live and ready to run The first Al-powered GameFi project on Solana built for action not empty hype The devs didn't disappear .We doubled down and delivered Token launched on Pump fun with same contract no relaunch Active liquidity on AMM and CLMM Spin2Earn Raid2Earn Burn2Win all working now Telegram mini games and leaderboards go live May 13 Over 50% of supply locked in staking and vesting contracts 105M tokens already burned all visible on-chain Buybacks and jackpots fully on-chain and trackable This isn't just another meme coin • SMWOR rewards players burns tokens and grows fast • Daily jackpots reset In-game activity fuels token burns. • The more $MWOR you hold the more you earn with the multiplier If you're done getting dumped on by tokens with no real use Hold SMWOR. Play to earn. Win every day Stay updated Επίσημη ιστοσελίδα: https://memeworldorder.io/ Αγοράστε MWOR τώρα!

Meme World Order (MWOR) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Meme World Order (MWOR), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 46.40K Συνολική προμήθεια: $ 894.37M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 894.37M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 46.40K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0

Tokenomics Meme World Order (MWOR): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Meme World Order (MWOR) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MWOR token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MWOR token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MWOR, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MWOR token!

