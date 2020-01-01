Meme Moguls (MGLS) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Meme Moguls (MGLS), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Meme Moguls (MGLS) Meme Moguls is an engaging play-to-earn game that transports players into the captivating world of the fantasy Meme market. Imagine the viral sensations like Pepe, Shiba Inu, and Dogecoin that have skyrocketed to a $1 billion market cap, turning ordinary people into millionaires overnight. Meme Moguls offers the chance to participate in a stock market-style meme trading platform, where you can buy, sell, and trade meme assets to earn profits and rewards. This innovative game aims to revolutionize the meme space, providing a unique and entertaining experience for users, while opening up new opportunities for trading beyond traditional stocks, shares, and cryptocurrencies Επίσημη ιστοσελίδα: https://mememoguls.com/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://meme-moguls.gitbook.io/meme-moguls-usdmgls-whitepaper/ Αγοράστε MGLS τώρα!

Meme Moguls (MGLS) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Meme Moguls (MGLS), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Συνολική προμήθεια: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 225.09K $ 225.09K $ 225.09K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01593589 $ 0.01593589 $ 0.01593589 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Meme Moguls (MGLS)

Tokenomics Meme Moguls (MGLS): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Meme Moguls (MGLS) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MGLS token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MGLS token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MGLS, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MGLS token!

