Meme Alliance (MMA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00228138 Υψηλ. 24H $ 0.00238307 Υψηλή συνέχεια $ 0.073829 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0011163 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.66% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.92% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +2.43%

Meme Alliance (MMA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.0023445. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MMA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00228138 και ενός υψηλού $ 0.00238307, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MMA είναι $ 0.073829, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0011163.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MMA έχει αλλάξει κατά -0.66% την τελευταία ώρα, -0.92% τις τελευταίες 24 ώρες και +2.43% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Meme Alliance (MMA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 200.33K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 234.46K Προμήθεια Κυκλοφορίας 85.44M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Meme Alliance είναι $ 200.33K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MMA είναι 85.44M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 234.46K