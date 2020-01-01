Melania Wif Hat (MWH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Melania Wif Hat (MWH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Melania Wif Hat (MWH) Melania Wif Hat is a purely meme token and is intended to function as an expression of support for, and engagement with, the ideals and beliefs embodied by the symbol “$MWH" and the associated artwork, and is not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. melaniawifcoin.org is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency. Επίσημη ιστοσελίδα: https://melaniawifcoin.org/ Αγοράστε MWH τώρα!

Melania Wif Hat (MWH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Melania Wif Hat (MWH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 11.73K $ 11.73K $ 11.73K Συνολική προμήθεια: $ 940.42M $ 940.42M $ 940.42M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 940.42M $ 940.42M $ 940.42M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 11.73K $ 11.73K $ 11.73K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Melania Wif Hat (MWH)

Tokenomics Melania Wif Hat (MWH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Melania Wif Hat (MWH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MWH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MWH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MWH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MWH token!

Πρόβλεψη Τιμής MWH Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MWH; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MWH συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη.

