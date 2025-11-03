Medjed (MEDJED) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000914 $ 0.00000914 $ 0.00000914 Κατώτ. 24H $ 0.0000093 $ 0.0000093 $ 0.0000093 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000914$ 0.00000914 $ 0.00000914 Υψηλ. 24H $ 0.0000093$ 0.0000093 $ 0.0000093 Υψηλή συνέχεια $ 0.00042681$ 0.00042681 $ 0.00042681 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000906$ 0.00000906 $ 0.00000906 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.75% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -17.14%

Medjed (MEDJED) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000928. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEDJED μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000914 και ενός υψηλού $ 0.0000093, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEDJED είναι $ 0.00042681, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000906.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEDJED έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.75% τις τελευταίες 24 ώρες και -17.14% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Medjed (MEDJED) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 9.18K$ 9.18K $ 9.18K Προμήθεια Κυκλοφορίας 988.44M 988.44M 988.44M Συνολικός Όγκος 988,439,455.089865 988,439,455.089865 988,439,455.089865

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Medjed είναι $ 9.18K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEDJED είναι 988.44M, με συνολική προσφορά 988439455.089865. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 9.18K