Medical Intelligence (MEDI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.0373936 $ 0.0373936 $ 0.0373936 Κατώτ. 24H $ 0.0452848 $ 0.0452848 $ 0.0452848 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.0373936$ 0.0373936 $ 0.0373936 Υψηλ. 24H $ 0.0452848$ 0.0452848 $ 0.0452848 Υψηλή συνέχεια $ 0.267655$ 0.267655 $ 0.267655 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0373936$ 0.0373936 $ 0.0373936 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -2.06% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -15.96% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -54.93% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -54.93%

Medical Intelligence (MEDI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.03759995. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MEDI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.0373936 και ενός υψηλού $ 0.0452848, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MEDI είναι $ 0.267655, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0373936.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MEDI έχει αλλάξει κατά -2.06% την τελευταία ώρα, -15.96% τις τελευταίες 24 ώρες και -54.93% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Medical Intelligence (MEDI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 99,999,980.62769 99,999,980.62769 99,999,980.62769

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Medical Intelligence είναι $ 3.76M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MEDI είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 99999980.62769. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 3.76M