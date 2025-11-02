MechaOs (MECHA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00153656 $ 0.00153656 $ 0.00153656 Κατώτ. 24H $ 0.00189598 $ 0.00189598 $ 0.00189598 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00153656$ 0.00153656 $ 0.00153656 Υψηλ. 24H $ 0.00189598$ 0.00189598 $ 0.00189598 Υψηλή συνέχεια $ 0.01286063$ 0.01286063 $ 0.01286063 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.56% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +16.72% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.78% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -7.78%

MechaOs (MECHA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00180166. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MECHA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00153656 και ενός υψηλού $ 0.00189598, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MECHA είναι $ 0.01286063, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MECHA έχει αλλάξει κατά -0.56% την τελευταία ώρα, +16.72% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MechaOs (MECHA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 180.18K$ 180.18K $ 180.18K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 180.18K$ 180.18K $ 180.18K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MechaOs είναι $ 180.18K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MECHA είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 180.18K