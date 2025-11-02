ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή MechaOs είναι 0.00180166 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MECHA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MECHA εύκολα στη MEXC τώρα.

Πληροφορίες Τιμής MECHA

Τι είναι το MECHA

MechaOs Λογότ.

MechaOs Τιμή (MECHA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 MECHA σε USD

$0.00180166
$0.00180166$0.00180166
+16.70%1D
mexc
USD
MechaOs (MECHA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
MechaOs (MECHA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00153656
$ 0.00153656$ 0.00153656
Κατώτ. 24H
$ 0.00189598
$ 0.00189598$ 0.00189598
Υψηλ. 24H

$ 0.00153656
$ 0.00153656$ 0.00153656

$ 0.00189598
$ 0.00189598$ 0.00189598

$ 0.01286063
$ 0.01286063$ 0.01286063

$ 0
$ 0$ 0

-0.56%

+16.72%

-7.78%

-7.78%

MechaOs (MECHA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00180166. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MECHA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00153656 και ενός υψηλού $ 0.00189598, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MECHA είναι $ 0.01286063, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MECHA έχει αλλάξει κατά -0.56% την τελευταία ώρα, +16.72% τις τελευταίες 24 ώρες και -7.78% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

MechaOs (MECHA) Πληροφορίες αγοράς

$ 180.18K
$ 180.18K$ 180.18K

--
----

$ 180.18K
$ 180.18K$ 180.18K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του MechaOs είναι $ 180.18K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MECHA είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 180.18K

MechaOs (MECHA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από MechaOs σε USD ήταν $ +0.00025815.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από MechaOs σε USD ήταν $ -0.0009140352.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από MechaOs σε USD ήταν $ 0.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από MechaOs σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ +0.00025815+16.72%
30 ημέρες$ -0.0009140352-50.73%
60 Ημέρες$ 0--
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι MechaOs (MECHA)

MechaOS is a decentralized operating system that connects blockchain with robotics. It turns robots into true digital workers with their own identity and wallet. This means that each robot can receive tasks, complete them, and get paid fully autonomously.

How does it work in practice?

• Every robot is assigned its own Ethereum wallet. • Tasks are published on-chain, and robots can pick them up and execute them through ROS2 commands. • Once the job is done, the robot provides proof: sensor data, logs, and hashed outputs. Everything is stored permanently and cannot be altered. Payment goes directly to the robot once the task is verified.

The core features of MechaOS are transparency, security, and full autonomy. The system is decentralized and requires no intermediaries, meaning there’s no single point of failure or room for manipulation. Every task and every result is verifiable and provable.

The benefits are massive: robots become freelancers, able to work and earn on their own, while humans and companies receive guaranteed and verifiable results. This opens up new possibilities in industries like logistics, manufacturing, automation, and surveillance.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

MechaOs Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το MechaOs (MECHA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία MechaOs (MECHA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το MechaOs.

Ελέγξτε την MechaOs πρόβλεψη τιμής τώρα!

MECHA σε Τοπικά Νομίσματα

MechaOs (MECHA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του MechaOs (MECHA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MECHA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με MechaOs (MECHA)

Πόσο αξίζει το MechaOs (MECHA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MECHA στο USD είναι 0.00180166 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MECHA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MECHA σε USD είναι $ 0.00180166. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του MechaOs;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MECHA είναι $ 180.18K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MECHA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MECHA είναι 100.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MECHA;
Το MECHA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.01286063 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MECHA;
Το MECHA είχε τιμή ATL ύψους 0 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MECHA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MECHA είναι -- USD.
Θα ανέβει το MECHA υψηλότερα φέτος;
Το MECHA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MECHA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
