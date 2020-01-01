Meana Raptor (MRT) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Meana Raptor (MRT), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Meana Raptor (MRT) Meana Raptor ($MRT) is not just another token — it’s the heart of a unique blockchain ecosystem that fuses utility, mythology, and decentralization. Designed to deliver real-world value, Meana Raptor focuses on long-term sustainability through a combination of: Utility-Backed NFTs: Beyond art, these NFTs offer access to staking tiers, governance votes, and exclusive platform features. Staking Mechanisms: Token holders can earn passive rewards while securing the network and supporting ecosystem growth. Strategic Partnerships: By collaborating with other Web3 protocols and projects, Meana Raptor is building an interconnected future driven by value sharing. Community-Driven Development: Key decisions, features, and upgrades are governed by token holders, empowering true decentralization. Meana Raptor’s story began on an ancient golf course — a place charged with cosmic energy — where it first emerged as a symbol of balance and power. Infused with blockchain technology, it evolved into a digital entity representing trust, resilience, and the future of decentralization. This origin story isn’t just lore — it’s the foundation for an engaged, story-driven community aligned with purpose and mission. $MRT is more than just a token; it’s a digital standard for projects that blend imagination with innovation, building ecosystems that are as compelling as they are functional. As the world moves toward a decentralized, trustless economy, Meana Raptor stands at the forefront — a digital guardian ready to guide the next generation of Web3 users and creators. Join the movement. Embrace the transformation. Protect decentralization with Meana Raptor. Επίσημη ιστοσελίδα: https://meanaraptor.com Αγοράστε MRT τώρα!

Meana Raptor (MRT) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Meana Raptor (MRT), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 1.31M $ 1.31M $ 1.31M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01885595 $ 0.01885595 $ 0.01885595 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00131239 $ 0.00131239 $ 0.00131239 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Meana Raptor (MRT)

Tokenomics Meana Raptor (MRT): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Meana Raptor (MRT) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MRT token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MRT token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MRT, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MRT token!

Πρόβλεψη Τιμής MRT Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MRT; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MRT συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MRT Token τώρα!

