Τι είναι McLaren F1 Fan Token (MCL)

The McLaren F1 Fan Token is the BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Blockchain Framework: The McLaren F1 Token is built on Bitcichain as a native BRC-20 Token. This provides fans with a wide range of token functions with greater accessibility and lower costs.

