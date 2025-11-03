McFlamingo Token (MCFL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00004037 Υψηλ. 24H $ 0.00004081 Υψηλή συνέχεια $ 0.00009126 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00003899 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.14% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.61%

McFlamingo Token (MCFL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00004043. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MCFL μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00004037 και ενός υψηλού $ 0.00004081, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MCFL είναι $ 0.00009126, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00003899.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MCFL έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, +0.14% τις τελευταίες 24 ώρες και -4.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

McFlamingo Token (MCFL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 31.66K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 40.42K Προμήθεια Κυκλοφορίας 783.07M Συνολικός Όγκος 999,786,829.876798

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του McFlamingo Token είναι $ 31.66K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MCFL είναι 783.07M, με συνολική προσφορά 999786829.876798. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 40.42K