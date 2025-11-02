ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Maya World είναι 0.00041484 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MAYA σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MAYA εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MAYA

Πληροφορίες Τιμής MAYA

Τι είναι το MAYA

Επίσημος Ιστότοπος MAYA

Tokenomics MAYA

Προβλέψεις Τιμών MAYA

Maya World Λογότ.

Maya World Τιμή (MAYA)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 MAYA σε USD

$0.00042711
$0.00042711$0.00042711
+23.70%1D
mexc
USD
Maya World (MAYA) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Maya World (MAYA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0.00033199
$ 0.00033199$ 0.00033199
Κατώτ. 24H
$ 0.00045433
$ 0.00045433$ 0.00045433
Υψηλ. 24H

$ 0.00033199
$ 0.00033199$ 0.00033199

$ 0.00045433
$ 0.00045433$ 0.00045433

$ 0.00055142
$ 0.00055142$ 0.00055142

$ 0.00010795
$ 0.00010795$ 0.00010795

-0.71%

+20.23%

+53.97%

+53.97%

Maya World (MAYA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00041484. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MAYA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00033199 και ενός υψηλού $ 0.00045433, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MAYA είναι $ 0.00055142, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00010795.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MAYA έχει αλλάξει κατά -0.71% την τελευταία ώρα, +20.23% τις τελευταίες 24 ώρες και +53.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Maya World (MAYA) Πληροφορίες αγοράς

$ 389.95K
$ 389.95K$ 389.95K

--
----

$ 414.84K
$ 414.84K$ 414.84K

939.99M
939.99M 939.99M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Maya World είναι $ 389.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MAYA είναι 939.99M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 414.84K

Maya World (MAYA) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Maya World σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Maya World σε USD ήταν $ +0.0003912992.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Maya World σε USD ήταν $ +0.0005179261.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Maya World σε USD ήταν $ +0.00027170341397990892.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0+20.23%
30 ημέρες$ +0.0003912992+94.33%
60 Ημέρες$ +0.0005179261+124.85%
90 Ημέρες$ +0.00027170341397990892+189.82%

Τι είναι Maya World (MAYA)

Maya World is an autonomous content creation studio designed specifically for Web3 developers and blockchain projects. As the top media creation agent on Virtuals ACP, the project achieved 500 transactions in just 3 days, demonstrating strong market demand. Core Purpose: Maya World serves as a comprehensive solution that automates content creation for developers and Web3 users, allowing them to focus on product development while their marketing content is handled autonomously. The platform addresses the critical need for specialized content creation in the blockchain ecosystem. Key Features: The platform's AI agent Maya operates 24/7, processing Web3 data to identify pain points and create tailored content solutions. Users can generate original marketing materials, conduct smart research, and access content design services specifically crafted for blockchain projects. In Phase 2, the platform will introduce one-click NFT collection creation, enabling users to launch complete PFP/NFT collections from initial concepts. The AI intelligently designs attributes and traits, transforming ideas into market-ready digital collectibles. Token Utility: MAYA token holders gain access to the studio and dashboard, receiving daily Units for compute which can be used to generate various forms of media including branded photos, videos, and other content formats. Token holders also receive exclusive access to core analytics and research intelligence, providing key insights into Web3 and AI agent markets which helps them design their content in a better way.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Maya World (MAYA) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Maya World Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Maya World (MAYA) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Maya World (MAYA) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Maya World.

Ελέγξτε την Maya World πρόβλεψη τιμής τώρα!

MAYA σε Τοπικά Νομίσματα

Maya World (MAYA) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Maya World (MAYA) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MAYA token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Maya World (MAYA)

Πόσο αξίζει το Maya World (MAYA) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MAYA στο USD είναι 0.00041484 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MAYA σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MAYA σε USD είναι $ 0.00041484. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Maya World;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MAYA είναι $ 389.95K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MAYA;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MAYA είναι 939.99M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MAYA;
Το MAYA πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.00055142 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MAYA;
Το MAYA είχε τιμή ATL ύψους 0.00010795 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MAYA;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MAYA είναι -- USD.
Θα ανέβει το MAYA υψηλότερα φέτος;
Το MAYA μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MAYA πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Maya World (MAYA) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

