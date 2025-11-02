Maya World (MAYA) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 0.00033199 Υψηλ. 24H $ 0.00045433 Υψηλή συνέχεια $ 0.00055142 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00010795 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.71% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +20.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +53.97%

Maya World (MAYA) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00041484. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MAYA μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00033199 και ενός υψηλού $ 0.00045433, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MAYA είναι $ 0.00055142, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00010795.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MAYA έχει αλλάξει κατά -0.71% την τελευταία ώρα, +20.23% τις τελευταίες 24 ώρες και +53.97% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Maya World (MAYA) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 389.95K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 414.84K Προμήθεια Κυκλοφορίας 939.99M Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Maya World είναι $ 389.95K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MAYA είναι 939.99M, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 414.84K