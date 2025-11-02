maxBTC (MAXBTC) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγών τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 47,818 Υψηλ. 24H $ 143,611 Υψηλή συνέχεια $ 172,696 Χαμηλότερη τιμή $ 47,818 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.59% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.16% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.89%

maxBTC (MAXBTC) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $110,686. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MAXBTC μεταξύ ενός χαμηλού $ 47,818 και ενός υψηλού $ 143,611, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MAXBTC είναι $ 172,696, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 47,818.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MAXBTC έχει αλλάξει κατά -0.59% την τελευταία ώρα, -0.16% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.89% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

maxBTC (MAXBTC) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 221.52K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 221.52K Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.00 Συνολικός Όγκος 2.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του maxBTC είναι $ 221.52K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MAXBTC είναι 2.00, με συνολική προσφορά 2.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 221.52K