Matr1x (MAX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00687564 $ 0.00687564 $ 0.00687564 Κατώτ. 24H $ 0.0071966 $ 0.0071966 $ 0.0071966 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00687564$ 0.00687564 $ 0.00687564 Υψηλ. 24H $ 0.0071966$ 0.0071966 $ 0.0071966 Υψηλή συνέχεια $ 0.474276$ 0.474276 $ 0.474276 Χαμηλότερη τιμή $ 0.0068568$ 0.0068568 $ 0.0068568 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.18% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.55% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.89% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -18.89%

Matr1x (MAX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00689715. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MAX μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00687564 και ενός υψηλού $ 0.0071966, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MAX είναι $ 0.474276, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.0068568.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MAX έχει αλλάξει κατά -0.18% την τελευταία ώρα, -0.55% τις τελευταίες 24 ώρες και -18.89% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Matr1x (MAX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 5.50M$ 5.50M $ 5.50M Προμήθεια Κυκλοφορίας 151.35M 151.35M 151.35M Συνολικός Όγκος 800,000,000.0 800,000,000.0 800,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Matr1x είναι $ 1.04M, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MAX είναι 151.35M, με συνολική προσφορά 800000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 5.50M