MATES (MATES) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το MATES (MATES), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες MATES (MATES) The ecosystem token of Moemate. $MATES is the key to unlock the world of intelligent and fun AI Agents. Moemate is the ecosystem for building, incubating, hosting, operating and trading AI agents. More than 6m users have used our products, >30 mins average daily engagement time, and 500,000+ Agents already built by the community. These agents can be built by anyone. Moemate makes it easy yet customizable for anyone to build and host AI agents with on-chain and off-chain skills, and multi-agent simulations for different use cases, especially related to Crypto, Attention & Entertainment. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.moemate.io/ Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://moemate.io/whatsup Αγοράστε MATES τώρα!

MATES (MATES) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MATES (MATES), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 231.66K $ 231.66K $ 231.66K Συνολική προμήθεια: $ 19.50B $ 19.50B $ 19.50B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 2.25B $ 2.25B $ 2.25B FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0.01270764 $ 0.01270764 $ 0.01270764 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0.00010302 $ 0.00010302 $ 0.00010302 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MATES (MATES)

Tokenomics MATES (MATES): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MATES (MATES) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MATES token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MATES token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MATES, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MATES token!

