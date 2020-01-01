MasterNoder2 (MN2) Tokenomics
Πληροφορίες MasterNoder2 (MN2)
In the ever-evolving landscape of cryptocurrencies, MN2 Coins emerges as a beacon of innovation, integrity, and empowerment. With a vision to revolutionize the way individuals interact with digital assets, MN2 Coins aims to redefine the concept of MasterNoder2 (MN2) governance while fostering a community-driven ecosystem that thrives on transparency, inclusivity, and sustainability.
This study combines insights from market analysis, technological assessments, financial evaluations, community engagement, and UX design to present a holistic evaluation of Masternoder2 coins and their potential in the blockchain world.
MasterNoder2 coins represent a class of cryptocurrency that integrates the functionality of masternodes—specialized nodes that perform crucial tasks beyond standard transaction validation. These coins leverage the unique capabilities of masternodes to enhance the network's performance, security, and governance.
MasterNoder2 (MN2) Tokenomics & ανάλυση τιμών
Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MasterNoder2 (MN2), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά.
Tokenomics MasterNoder2 (MN2): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης
Η κατανόηση των tokenomics του MasterNoder2 (MN2) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του.
Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους:
Συνολική προμήθεια:
Ο μέγιστος αριθμός MN2 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ.
Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ:
Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια.
Μέγιστη παροχή:
Το σκληρό όριο για το πόσα MN2 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά.
FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση):
Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία.
Ποσοστό πληθωρισμού:
Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών.
Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές;
Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα.
Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών.
Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου.
Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης.
Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MN2, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MN2 token!
