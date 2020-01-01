MasterNoder2 (MN2) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το MasterNoder2 (MN2), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες MasterNoder2 (MN2) In the ever-evolving landscape of cryptocurrencies, MN2 Coins emerges as a beacon of innovation, integrity, and empowerment. With a vision to revolutionize the way individuals interact with digital assets, MN2 Coins aims to redefine the concept of MasterNoder2 (MN2) governance while fostering a community-driven ecosystem that thrives on transparency, inclusivity, and sustainability. This study combines insights from market analysis, technological assessments, financial evaluations, community engagement, and UX design to present a holistic evaluation of Masternoder2 coins and their potential in the blockchain world. MasterNoder2 coins represent a class of cryptocurrency that integrates the functionality of masternodes—specialized nodes that perform crucial tasks beyond standard transaction validation. These coins leverage the unique capabilities of masternodes to enhance the network's performance, security, and governance. Επίσημη ιστοσελίδα: https://masternoder.dk Αγοράστε MN2 τώρα!

MasterNoder2 (MN2) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MasterNoder2 (MN2), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 2.80K $ 2.80K $ 2.80K Συνολική προμήθεια: $ 70.16M $ 70.16M $ 70.16M Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 70.16M $ 70.16M $ 70.16M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 2.80K $ 2.80K $ 2.80K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0 $ 0 $ 0 Τρέχουσα τιμή: $ 0 $ 0 $ 0 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MasterNoder2 (MN2)

Tokenomics MasterNoder2 (MN2): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MasterNoder2 (MN2) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MN2 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MN2 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MN2, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MN2 token!

Πρόβλεψη Τιμής MN2 Θέλετε να μάθετε πού μπορεί να κατευθυνθεί το MN2; Η σελίδα μας για την πρόβλεψη των τιμών του MN2 συνδυάζει το κλίμα της αγοράς, τις ιστορικές τάσεις και τους τεχνικούς δείκτες για να παρέχει μια μελλοντική άποψη. Δείτε την πρόβλεψη τιμών του MN2 Token τώρα!

Γιατί πρέπει να επιλέξετε τη MEXC; Η MEXC είναι ένα από τα κορυφαία ανταλλακτήρια crypto στον κόσμο, το οποίο εμπιστεύονται εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Είτε είστε αρχάριος είτε επαγγελματίας, η MEXC είναι ο ευκολότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σε crypto. Πάνω από 4.000 ζεύγη συναλλαγών σε αγορές Spot και Futures Οι ταχύτερες καταχωρίσεις token σε όλα τα CEX Νο.1 ρευστότητα στον κλάδο Χαμηλότερες προμήθειες, με υποστήριξη από εξυπηρέτηση πελατών 24/7 100%+ διαφάνεια αποθεμάτων token για τα κεφάλαια των χρηστών Εξαιρετικά χαμηλά εμπόδια εισόδου: αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT

Αγοράστε crypto με μόλις 1 USDT : Ο ευκολότερος τρόπος για να ασχοληθείτε με crypto! Αγοράστε τώρα!