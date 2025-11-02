ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Mastercard xStock είναι 556.4 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο MAX σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής MAX εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το MAX

Πληροφορίες Τιμής MAX

Τι είναι το MAX

Whitepaper MAX

Επίσημος Ιστότοπος MAX

Tokenomics MAX

Προβλέψεις Τιμών MAX

Mastercard xStock Λογότ.

Mastercard xStock Τιμή (MAX)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 MAX σε USD

$556.4
-0.20%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους.
USD
Mastercard xStock (MAX) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-02 21:51:17 (UTC+8)

Mastercard xStock (MAX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 551.64
Κατώτ. 24H
$ 557.92
Υψηλ. 24H

$ 551.64
$ 557.92
$ 616.08
$ 542.81
+0.04%

-0.24%

-2.77%

-2.77%

Mastercard xStock (MAX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $556.4. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MAX μεταξύ ενός χαμηλού $ 551.64 και ενός υψηλού $ 557.92, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MAX είναι $ 616.08, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 542.81.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MAX έχει αλλάξει κατά +0.04% την τελευταία ώρα, -0.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mastercard xStock (MAX) Πληροφορίες αγοράς

$ 163.39K
--
$ 11.67M
294.64
21,049.98943252
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mastercard xStock είναι $ 163.39K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MAX είναι 294.64, με συνολική προσφορά 21049.98943252. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.67M

Mastercard xStock (MAX) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Mastercard xStock σε USD ήταν $ -1.3488287480417.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mastercard xStock σε USD ήταν $ -19.2972873600.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mastercard xStock σε USD ήταν $ -33.5688360800.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Mastercard xStock σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ -1.3488287480417-0.24%
30 ημέρες$ -19.2972873600-3.46%
60 Ημέρες$ -33.5688360800-6.03%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Mastercard xStock (MAX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως.

Mastercard xStock (MAX) Πόρος

Whitepaper
Επίσημος ιστότοπος

Mastercard xStock Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Mastercard xStock (MAX) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Mastercard xStock (MAX) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Mastercard xStock.

Ελέγξτε την Mastercard xStock πρόβλεψη τιμής τώρα!

MAX σε Τοπικά Νομίσματα

Mastercard xStock (MAX) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Mastercard xStock (MAX) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του MAX token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Mastercard xStock (MAX)

Πόσο αξίζει το Mastercard xStock (MAX) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή MAX στο USD είναι 556.4 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή MAX σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του MAX σε USD είναι $ 556.4. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Mastercard xStock;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το MAX είναι $ 163.39K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MAX;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του MAX είναι 294.64 USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του MAX;
Το MAX πέτυχε τιμή ATH ύψους 616.08 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του MAX;
Το MAX είχε τιμή ATL ύψους 542.81 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του MAX;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το MAX είναι -- USD.
Θα ανέβει το MAX υψηλότερα φέτος;
Το MAX μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την MAX πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Mastercard xStock (MAX) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

