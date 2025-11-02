Mastercard xStock (MAX) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 551.64 $ 551.64 $ 551.64 Κατώτ. 24H $ 557.92 $ 557.92 $ 557.92 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 551.64$ 551.64 $ 551.64 Υψηλ. 24H $ 557.92$ 557.92 $ 557.92 Υψηλή συνέχεια $ 616.08$ 616.08 $ 616.08 Χαμηλότερη τιμή $ 542.81$ 542.81 $ 542.81 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.04% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.24% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -2.77%

Mastercard xStock (MAX) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $556.4. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MAX μεταξύ ενός χαμηλού $ 551.64 και ενός υψηλού $ 557.92, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MAX είναι $ 616.08, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 542.81.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MAX έχει αλλάξει κατά +0.04% την τελευταία ώρα, -0.24% τις τελευταίες 24 ώρες και -2.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Mastercard xStock (MAX) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 163.39K$ 163.39K $ 163.39K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 11.67M$ 11.67M $ 11.67M Προμήθεια Κυκλοφορίας 294.64 294.64 294.64 Συνολικός Όγκος 21,049.98943252 21,049.98943252 21,049.98943252

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Mastercard xStock είναι $ 163.39K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MAX είναι 294.64, με συνολική προσφορά 21049.98943252. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 11.67M