Massa Bridged BTC (WBTC.E) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 109,003 $ 109,003 $ 109,003 Κατώτ. 24H $ 111,206 $ 111,206 $ 111,206 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 109,003$ 109,003 $ 109,003 Υψηλ. 24H $ 111,206$ 111,206 $ 111,206 Υψηλή συνέχεια $ 212,430$ 212,430 $ 212,430 Χαμηλότερη τιμή $ 95,551$ 95,551 $ 95,551 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.33% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +0.37% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.77% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +0.77%

Massa Bridged BTC (WBTC.E) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $110,203. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές WBTC.E μεταξύ ενός χαμηλού $ 109,003 και ενός υψηλού $ 111,206, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του WBTC.E είναι $ 212,430, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 95,551.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το WBTC.E έχει αλλάξει κατά +0.33% την τελευταία ώρα, +0.37% τις τελευταίες 24 ώρες και +0.77% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Massa Bridged BTC (WBTC.E) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 22.04K$ 22.04K $ 22.04K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 22.04K$ 22.04K $ 22.04K Προμήθεια Κυκλοφορίας 0.20 0.20 0.20 Συνολικός Όγκος 0.2 0.2 0.2

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Massa Bridged BTC είναι $ 22.04K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του WBTC.E είναι 0.20, με συνολική προσφορά 0.2. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 22.04K