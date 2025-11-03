Marvin The Robot (MARVIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00637845$ 0.00637845 $ 0.00637845 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00478168$ 0.00478168 $ 0.00478168 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -4.19%

Marvin The Robot (MARVIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00497329. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MARVIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MARVIN είναι $ 0.00637845, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00478168.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MARVIN έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και -4.19% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Marvin The Robot (MARVIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 39.52K$ 39.52K $ 39.52K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 47.11K$ 47.11K $ 47.11K Προμήθεια Κυκλοφορίας 7.95M 7.95M 7.95M Συνολικός Όγκος 9,472,220.0 9,472,220.0 9,472,220.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Marvin The Robot είναι $ 39.52K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MARVIN είναι 7.95M, με συνολική προσφορά 9472220.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 47.11K