Martin (MARTIN) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0$ 0 $ 0 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.21% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -0.49% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.68% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -26.68%

Martin (MARTIN) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MARTIN μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MARTIN είναι $ 0, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MARTIN έχει αλλάξει κατά +0.21% την τελευταία ώρα, -0.49% τις τελευταίες 24 ώρες και -26.68% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Martin (MARTIN) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 21.39K$ 21.39K $ 21.39K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 21.39K$ 21.39K $ 21.39K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1,000.00T 1,000.00T 1,000.00T Συνολικός Όγκος 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Martin είναι $ 21.39K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MARTIN είναι 1,000.00T, με συνολική προσφορά 1.0e+15. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 21.39K