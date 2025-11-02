Marscoin (MARS) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.00668789$ 0.00668789 $ 0.00668789 Χαμηλότερη τιμή $ 0$ 0 $ 0 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.15% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -1.04% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.99% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -10.99%

Marscoin (MARS) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι --. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MARS μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MARS είναι $ 0.00668789, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MARS έχει αλλάξει κατά -0.15% την τελευταία ώρα, -1.04% τις τελευταίες 24 ώρες και -10.99% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Marscoin (MARS) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 165.59K$ 165.59K $ 165.59K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 165.59K$ 165.59K $ 165.59K Προμήθεια Κυκλοφορίας 1.00B 1.00B 1.00B Συνολικός Όγκος 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Marscoin είναι $ 165.59K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MARS είναι 1.00B, με συνολική προσφορά 1000000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 165.59K