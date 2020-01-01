MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) The MarketVector™ Digital Assets 25 Index DTF tracks the MarketVector™ Digital Assets 25 Index (MVDA25) which is a modified market cap-weighted index which tracks the performance of the 25 largest and most liquid digital assets. Most demanding size and liquidity screenings are applied to potential index components to ensure investability. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. BGCI is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs. Επίσημη ιστοσελίδα: https://app.reserve.org/ Αγοράστε MVDA25 τώρα!

MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 31.95K $ 31.95K $ 31.95K Συνολική προμήθεια: $ 13.07K $ 13.07K $ 13.07K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 13.07K $ 13.07K $ 13.07K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 31.95K $ 31.95K $ 31.95K Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Τρέχουσα τιμή: $ 2.44 $ 2.44 $ 2.44 Μάθετε περισσότερα για την τιμή MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25)

Tokenomics MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του MarketVector Digital Assets 25 Index (MVDA25) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MVDA25 token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MVDA25 token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MVDA25, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MVDA25 token!

