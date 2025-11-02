Market Stalker (STLKR) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00183089 $ 0.00183089 $ 0.00183089 Κατώτ. 24H $ 0.00200822 $ 0.00200822 $ 0.00200822 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00183089$ 0.00183089 $ 0.00183089 Υψηλ. 24H $ 0.00200822$ 0.00200822 $ 0.00200822 Υψηλή συνέχεια $ 0.00491883$ 0.00491883 $ 0.00491883 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00046084$ 0.00046084 $ 0.00046084 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -0.64% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +8.19% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -14.61%

Market Stalker (STLKR) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00198157. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές STLKR μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00183089 και ενός υψηλού $ 0.00200822, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του STLKR είναι $ 0.00491883, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00046084.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το STLKR έχει αλλάξει κατά -0.64% την τελευταία ώρα, +8.19% τις τελευταίες 24 ώρες και -14.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Market Stalker (STLKR) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 198.16K$ 198.16K $ 198.16K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 198.16K$ 198.16K $ 198.16K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Market Stalker είναι $ 198.16K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του STLKR είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 198.16K