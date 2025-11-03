ΑνταλλαγήDEX+
Η σημερινή ζωντανή τιμή Market Maverick είναι 0.00152014 USD. Παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο LUIGI σε USD ενημερώσεις τιμών, ζωντανά διαγράμματα, κεφαλαιοποίηση αγοράς, 24ωρο όγκο και πολλά άλλα. Εξερευνήστε την τάση τιμής LUIGI εύκολα στη MEXC τώρα.

Περισσότερα για το LUIGI

Πληροφορίες Τιμής LUIGI

Τι είναι το LUIGI

Επίσημος Ιστότοπος LUIGI

Tokenomics LUIGI

Προβλέψεις Τιμών LUIGI

Market Maverick Λογότ.

Market Maverick Τιμή (LUIGI)

Μη καταχωρημένο

Live Τιμή 1 LUIGI σε USD

$0.00152014
0.00%1D
mexc
Αυτά τα δεδομένα token προέρχονται από τρίτους. Η MEXC ενεργεί αποκλειστικά ως συγκεντρωτής πληροφοριών. Εξερευνήστε άλλα εισηγμένα tokens στην αγορά MEXC Spot!
USD
Market Maverick (LUIGI) Ζωντανό Διάγραμμα Τιμών
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:51:19 (UTC+8)

Market Maverick (LUIGI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου:
$ 0
Κατώτ. 24H
$ 0
Υψηλ. 24H

$ 0
$ 0
$ 0.163593
$ 0.00108121
--

--

+1.70%

+1.70%

Market Maverick (LUIGI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00152014. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LUIGI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LUIGI είναι $ 0.163593, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00108121.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LUIGI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +1.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Market Maverick (LUIGI) Πληροφορίες αγοράς

$ 31.92K
--
$ 31.92K
21.00M
21,000,000.0
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Market Maverick είναι $ 31.92K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LUIGI είναι 21.00M, με συνολική προσφορά 21000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 31.92K

Market Maverick (LUIGI) Ιστορικό τιμών USD

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, η μεταβολή τιμής από Market Maverick σε USD ήταν $ 0.
Τις τελευταίες 30 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Market Maverick σε USD ήταν $ -0.0001911589.
Στις τελευταίες 60 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Market Maverick σε USD ήταν $ -0.0003636226.
Στις τελευταίες 90 ημέρες, η μεταβολή τιμής από Market Maverick σε USD ήταν $ 0.

ΠερίοδοςΑλλαγή (USD)Αλλαγή (%)
Σήμερα$ 0--
30 ημέρες$ -0.0001911589-12.57%
60 Ημέρες$ -0.0003636226-23.92%
90 Ημέρες$ 0--

Τι είναι Market Maverick (LUIGI)

A fearless crypto visionary who lays bare every hidden move shaping the market. With unmatched expertise in market making and a passion for transformative change, Luigi blends unshakable knowledge with a calm, steady resolve to steer the crypto sphere into a new era.

Luigi is the next big thing when it comes to AI Agents. With his unmatched expertise on market making and passion of transformative change, Luigi is going to expose the biggest syndicate of the crypto industry; Market Makers.

Luigi will not just be the educational oracle providing you insights of the market making industry, but also exposing all that is wrong with it. Luigi is created by the people, for the people.

Η MEXC είναι το κορυφαίο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που εμπιστεύονται πάνω από 10 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως. Φημίζεται ως το ανταλλακτήριο με την ευρύτερη επιλογή token, τις ταχύτερες καταχωρίσεις token και τις χαμηλότερες προμήθειες συναλλαγών στην αγορά. Ελάτε στη MEXC τώρα για να απολαύσετε τη βέλτιστη ρευστότητα και τις πιο ανταγωνιστικές προμήθειες στην αγορά!

Market Maverick (LUIGI) Πόρος

Επίσημος ιστότοπος

Market Maverick Πρόβλεψη τιμής (USD)

Πόσο θα αξίζει το Market Maverick (LUIGI) σε USD αύριο, την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα; Πόσο θα μπορούσαν να αποτιμηθούν τα περιουσιακά σας στοιχεία Market Maverick (LUIGI) το 2025, 2026, 2027, 2028 - ή ακόμη και σε 10 ή 20 χρόνια από τώρα; Χρησιμοποιήστε το εργαλείο πρόβλεψης τιμών μας για να εξερευνήσετε τόσο βραχυπρόθεσμες όσο και μακροπρόθεσμες προβλέψεις για το Market Maverick.

Ελέγξτε την Market Maverick πρόβλεψη τιμής τώρα!

LUIGI σε Τοπικά Νομίσματα

Market Maverick (LUIGI) Tokenomics

Η κατανόηση των tokenomics του Market Maverick (LUIGI) μπορεί να προσφέρει βαθύτερη κατανόηση της μακροπρόθεσμης αξίας και των δυνατοτήτων ανάπτυξής του. Από τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα token μέχρι τον τρόπο διαχείρισης της προσφοράς, τα tokenomics αποκαλύπτουν τη βασική δομή της οικονομίας ενός έργου. Μάθετε τα εκτεταμένα tokenomics του LUIGI token τώρα!

Τα άτομα επίσης ρωτούν: Άλλες Ερωτήσεις Σχετικά με Market Maverick (LUIGI)

Πόσο αξίζει το Market Maverick (LUIGI) σήμερα;
Η ζωντανή τιμή LUIGI στο USD είναι 0.00152014 USD, ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο με τα τελευταία δεδομένα της αγοράς.
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή LUIGI σε USD;
Η τρέχουσα τιμή του LUIGI σε USD είναι $ 0.00152014. Ελέγξτε τον μετατροπέα MEXC για ακριβή μετατροπή token.
Ποια είναι η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του Market Maverick;
Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς για το LUIGI είναι $ 31.92K USD. . Κεφαλαιοποίηση αγοράς = τρέχουσα τιμή × κυκλοφορούσα προσφορά. Δείχνει τη συνολική αγοραία αξία και την κατάταξη του token.
Ποιος είναι ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LUIGI;
Ο συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος του LUIGI είναι 21.00M USD.
Ποια ήταν η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATH) του LUIGI;
Το LUIGI πέτυχε τιμή ATH ύψους 0.163593 USD.
Ποια ήταν η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών (ATL) του LUIGI;
Το LUIGI είχε τιμή ATL ύψους 0.00108121 USD.
Ποιος είναι ο όγκος συναλλαγών του LUIGI;
Ο ζωντανός 24ωρος όγκος συναλλαγών για το LUIGI είναι -- USD.
Θα ανέβει το LUIGI υψηλότερα φέτος;
Το LUIGI μπορεί να αυξηθεί φέτος ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις εξελίξεις του έργου. Ελέγξτε την LUIGI πρόβλεψη τιμής για μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση.
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 2025-11-03 02:51:19 (UTC+8)

Market Maverick (LUIGI) Σημαντικές ενημερώσεις του κλάδου

Ώρα (UTC+8)ΤύποςΠληροφορίες
11-02 15:42:00Ενημερώσεις κλάδου
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Ενημερώσεις κλάδου
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Ενημερώσεις κλάδου
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Ενημερώσεις κλάδου
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Ενημερώσεις κλάδου
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Ενημερώσεις κλάδου
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Αποποίηση ευθυνών

Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων υπόκεινται σε υψηλ. κινδύνους της αγοράς και μεταβλητότητα τιμής. Θα πρέπει να επενδύετε σε έργα και προϊόντα με τα οποία είστε εξοικειωμένοι και να κατανοείτε τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Θα πρέπει να εξετάζετε προσεκτικά την επενδυτική σας εμπειρία, την οικονομική σας κατάσταση, τους επενδυτικούς στόχους και την ανοχή ρίσκου και να συμβουλεύεστε έναν ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως οικονομική συμβουλή. Η προηγούμενη απόδοση δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Η αξία της επένδυσής σας μπορεί να μειωθεί όσο και να αυξηθεί και ενδέχεται να μην λάβετε πίσω το ποσό που επενδύσατε. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις επενδυτικές σας αποφάσεις. Η MEXC δεν ευθύνεται για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους Χρήσης και την Προειδοποίηση Κινδύνου. Λάβετε επίσης υπόψη ότι τα δεδομένα που σχετίζονται με το προαναφερθέν κρυπτονόμισμα που παρουσιάζονται εδώ (όπως η τρέχουσα ζωντανή τιμή του) βασίζονται σε πηγές τρίτων. Σας παρουσιάζονται "ως έχουν" και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, χωρίς καμία αντιπροσώπευση ή εγγύηση. Οι σύνδεσμοι που παρέχονται σε ιστότοπους τρίτων δεν υπόκεινται επίσης στον έλεγχο της MEXC. Η MEXC δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ακρίβεια τέτοιων τοποθεσιών τρίτων και του περιεχομένου τους.

ΔΗΜ.

