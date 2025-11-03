Market Maverick (LUIGI) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0 $ 0 $ 0 Κατώτ. 24H $ 0 $ 0 $ 0 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλ. 24H $ 0$ 0 $ 0 Υψηλή συνέχεια $ 0.163593$ 0.163593 $ 0.163593 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00108121$ 0.00108121 $ 0.00108121 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) -- Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.70% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +1.70%

Market Maverick (LUIGI) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00152014. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές LUIGI μεταξύ ενός χαμηλού $ 0 και ενός υψηλού $ 0, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του LUIGI είναι $ 0.163593, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00108121.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το LUIGI έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, -- τις τελευταίες 24 ώρες και +1.70% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Market Maverick (LUIGI) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 31.92K$ 31.92K $ 31.92K Προμήθεια Κυκλοφορίας 21.00M 21.00M 21.00M Συνολικός Όγκος 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Market Maverick είναι $ 31.92K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του LUIGI είναι 21.00M, με συνολική προσφορά 21000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 31.92K