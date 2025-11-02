Market Maker DAO (MMDAO) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00563109 $ 0.00563109 $ 0.00563109 Κατώτ. 24H $ 0.00800863 $ 0.00800863 $ 0.00800863 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00563109$ 0.00563109 $ 0.00563109 Υψηλ. 24H $ 0.00800863$ 0.00800863 $ 0.00800863 Υψηλή συνέχεια $ 0.04386478$ 0.04386478 $ 0.04386478 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00273379$ 0.00273379 $ 0.00273379 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) +0.25% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +36.23% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +95.61% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) +95.61%

Market Maker DAO (MMDAO) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00769553. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MMDAO μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00563109 και ενός υψηλού $ 0.00800863, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MMDAO είναι $ 0.04386478, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00273379.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MMDAO έχει αλλάξει κατά +0.25% την τελευταία ώρα, +36.23% τις τελευταίες 24 ώρες και +95.61% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Market Maker DAO (MMDAO) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 769.91K$ 769.91K $ 769.91K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 769.91K$ 769.91K $ 769.91K Προμήθεια Κυκλοφορίας 100.00M 100.00M 100.00M Συνολικός Όγκος 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Market Maker DAO είναι $ 769.91K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MMDAO είναι 100.00M, με συνολική προσφορά 100000000.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 769.91K