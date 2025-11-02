Marine Moguls (MOGUL) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: Κατώτ. 24H $ 38.99 Υψηλ. 24H $ 41.67 Υψηλή συνέχεια $ 910.54 Χαμηλότερη τιμή $ 32.47 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -1.19% Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) +1.93% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -6.66%

Marine Moguls (MOGUL) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $40.97. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MOGUL μεταξύ ενός χαμηλού $ 38.99 και ενός υψηλού $ 41.67, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MOGUL είναι $ 910.54, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 32.47.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MOGUL έχει αλλάξει κατά -1.19% την τελευταία ώρα, +1.93% τις τελευταίες 24 ώρες και -6.66% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

Marine Moguls (MOGUL) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 110.89K Όγκος (24 ώρες) -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 408.18K Προμήθεια Κυκλοφορίας 2.71K Συνολικός Όγκος 9,962.0

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του Marine Moguls είναι $ 110.89K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MOGUL είναι 2.71K, με συνολική προσφορά 9962.0. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 408.18K