Πληροφορίες Marinade (MNDE) MNDE is the governance token for Marinade. Marinade helps you to stake Solana without locking in liquidity by turning SOL into mSOL - tokenized version of staked SOL. This way you can both secure the network by staking SOL, and use your mSOL as the ultimate unit in Solana DeFi ecosystem. To provide liquidity, deposit in lending protocols and even buy NFTs. Επίσημη ιστοσελίδα: https://marinade.finance/ Αγοράστε MNDE τώρα!

Marinade (MNDE) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Marinade (MNDE), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 51.53M $ 51.53M $ 51.53M Συνολική προμήθεια: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 436.08M $ 436.08M $ 436.08M FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 118.16M $ 118.16M $ 118.16M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 1.64 $ 1.64 $ 1.64 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 0.0282187 $ 0.0282187 $ 0.0282187 Τρέχουσα τιμή: $ 0.118163 $ 0.118163 $ 0.118163 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Marinade (MNDE)

Tokenomics Marinade (MNDE): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Marinade (MNDE) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός MNDE token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα MNDE token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του MNDE, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του MNDE token!

