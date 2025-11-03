marcat maker (MARCAT) Πληροφορίες τιμής (USD)

Εύρος αλλαγής τιμών 24ώρου: $ 0.00000622 $ 0.00000622 $ 0.00000622 Κατώτ. 24H $ 0.00000622 $ 0.00000622 $ 0.00000622 Υψηλ. 24H Κατώτ. 24H $ 0.00000622$ 0.00000622 $ 0.00000622 Υψηλ. 24H $ 0.00000622$ 0.00000622 $ 0.00000622 Υψηλή συνέχεια $ 0.00003174$ 0.00003174 $ 0.00003174 Χαμηλότερη τιμή $ 0.00000532$ 0.00000532 $ 0.00000532 Αλλαγή τιμής (1 ώρα) -- Αλλαγή τιμής (1 ημέρα) 0.00% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.41% Αλλαγή τιμής (7 ημέρες) -5.41%

marcat maker (MARCAT) τιμή σε πραγματικό χρόνο είναι $0.00000622. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, έγιναν συναλλαγές MARCAT μεταξύ ενός χαμηλού $ 0.00000622 και ενός υψηλού $ 0.00000622, δείχνοντας ενεργή μεταβλητότητα της αγοράς. Η υψηλότερη τιμή όλων των εποχών του MARCAT είναι $ 0.00003174, ενώ η χαμηλότερη τιμή όλων των εποχών είναι $ 0.00000532.

Όσον αφορά τις βραχυπρόθεσμες επιδόσεις, το MARCAT έχει αλλάξει κατά -- την τελευταία ώρα, 0.00% τις τελευταίες 24 ώρες και -5.41% τις τελευταίες 7 ημέρες. Αυτό σας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση των τελευταίων τάσεων των τιμών και της δυναμικής της αγοράς στη MEXC.

marcat maker (MARCAT) Πληροφορίες αγοράς

Κεφαλαιοποίηση Αγοράς $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Όγκος (24 ώρες) ---- -- Πλήρως αποδυναμωμένη κεφαλαιοποίηση αγοράς $ 6.21K$ 6.21K $ 6.21K Προμήθεια Κυκλοφορίας 998.82M 998.82M 998.82M Συνολικός Όγκος 998,819,690.237516 998,819,690.237516 998,819,690.237516

Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση του marcat maker είναι $ 6.21K, με 24ωρο όγκο συναλλαγών --. Η κυκλοφορούσα προσφορά του MARCAT είναι 998.82M, με συνολική προσφορά 998819690.237516. Η πλήρως απομειωμένη αποτίμησή (FDV) του είναι $ 6.21K