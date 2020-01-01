Mantle Restaked ETH (CMETH) Tokenomics Ανακαλύψτε σημαντικές πληροφορίες για το Mantle Restaked ETH (CMETH), συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς token, του μοντέλου διανομής και των δεδομένων της αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Νόμισμα USD

Πληροφορίες Mantle Restaked ETH (CMETH) Deployed on Ethereum layer 1 (L1) and governed by Mantle, mETH Protocol has, since late 2023, been providing users with access to $mETH, a value-accumulating receipt token that is highly composable across a range of DeFi applications on Mantle Network L2, offering exposure to additional yield-bearing opportunities. Users stake ETH with mETH Protocol and receive yield-bearing $mETH, and unstake $mETH to receive the underlying principal staked ETH and accumulated rewards. Since the inception of mETH Protocol, Mantle's mission has been to deliver the most user-friendly and rewarding $mETH experience. Thanks to ecosystem-wide adoption, $mETH users are able to trade on Mantle DEXs, earn yield by providing liquidity to $mETH liquidity pools, and generate yield within decentralized money markets. With $mETH's increasing adoption and composability within Mantle Ecosystem dApps, the protocol now ranks as the fourth largest ETH LSP by TVL. The introduction of $cmETH, a permissionless, composable liquid restaking token that unlocks restaking opportunities on Mantle, and $COOK, the protocol's upcoming governance token, mETH Protocol enters its next phase with further enhanced offerings. Through these features, mETH Protocol provides its users with capital efficiency, convenience, and a wide range of yield-bearing opportunities within Mantle Ecosystem dApps, all in a design that has been created to maximize security with non-custodial core smart contracts and off-chain services that enforce sanity bounds and risk limits. Επίσημη ιστοσελίδα: https://www.mantle.xyz/meth Whitepaper (Λευκή Βίβλος): https://docs.mantle.xyz/meth Αγοράστε CMETH τώρα!

Mantle Restaked ETH (CMETH) Tokenomics & ανάλυση τιμών Εξερευνήστε τα βασικά στοιχεία για τα tokenomics και τις τιμές για Mantle Restaked ETH (CMETH), συμπεριλαμβανομένης της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, των λεπτομερειών της προσφοράς, της FDV και του ιστορικού των τιμών. Κατανοήστε την τρέχουσα αξία και τη θέση του token στην αγορά με μια ματιά. Κεφαλαιοποίηση αγοράς: $ 714.20M $ 714.20M $ 714.20M Συνολική προμήθεια: $ 151.67K $ 151.67K $ 151.67K Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: $ 151.67K $ 151.67K $ 151.67K FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): $ 714.20M $ 714.20M $ 714.20M Ρεκόρ υψηλότερης τιμής: $ 5,101.42 $ 5,101.42 $ 5,101.42 Ρεκόρ χαμηλότερης τιμής: $ 1,480.7 $ 1,480.7 $ 1,480.7 Τρέχουσα τιμή: $ 4,709.27 $ 4,709.27 $ 4,709.27 Μάθετε περισσότερα για την τιμή Mantle Restaked ETH (CMETH)

Tokenomics Mantle Restaked ETH (CMETH): Επεξήγηση βασικών μετρήσεων και περιπτώσεις χρήσης Η κατανόηση των tokenomics του Mantle Restaked ETH (CMETH) είναι απαραίτητη για την ανάλυση της μακροπρόθεσμης αξίας, της βιωσιμότητας και των δυνατοτήτων του. Βασικές μετρήσεις και τρόπος υπολογισμού τους: Συνολική προμήθεια: Ο μέγιστος αριθμός CMETH token που έχουν δημιουργηθεί ή θα δημιουργηθούν ποτέ. Συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκοςΚ: Ο αριθμός των token που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά και σε δημόσια χέρια. Μέγιστη παροχή: Το σκληρό όριο για το πόσα CMETH token μπορούν να υπάρχουν συνολικά. FDV (πλήρως απομειωμένη αποτίμηση): Υπολογίζεται ως τρέχουσα τιμή × μέγιστη προσφορά, δίνοντας μια προβολή της συνολικής κεφαλαιοποίησης της αγοράς εάν όλα τα token είναι σε κυκλοφορία. Ποσοστό πληθωρισμού: Αντικατοπτρίζει πόσο γρήγορα εισάγονται νέα tokens, επηρεάζοντας τη σπανιότητα και τη μακροπρόθεσμη κίνηση των τιμών. Γιατί αυτές οι μετρήσεις έχουν σημασία για τους επενδυτές; Υψηλός συνολικός δημόσια διαθέσιμος όγκος = μεγαλύτερη ρευστότητα. Περιορισμένη μέγιστη προσφορά + χαμηλός πληθωρισμός = δυνατότητα μακροπρόθεσμης ανατίμησης των τιμών. Διαφανής διανομή token = καλύτερη εμπιστοσύνη στο έργο και μικρότερος κίνδυνος κεντρικού ελέγχου. Υψηλή FDV με χαμηλή τρέχουσα κεφαλαιοποίηση = πιθανά σήματα υπερτίμησης. Τώρα που καταλαβαίνετε τα tokenomics του CMETH, εξερευνήστε τη ζωντανή τιμή του CMETH token!

